ABN Amro ziet winst fors aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst geboekt, waarbij de inkomsten fors opliepen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Nederlandse bank. "2021 was een jaar van economisch herstel in Nederland", aldus CEO Robert Swaak. De topman zag dat de vraag naar zakelijke leningen stabiel bleef in het vierde kwartaal en dat het aantal leningen steeg met 4,3 miljard euro. Ook breidde de bank haar marktaandeel uit op de hypothekenmarkt van 14 tot 16 procent in heel 2021. Het afbouwen van de CIB portefeuille, die niet tot de kernactiviteiten behoort, is inmiddels grotendeels afgerond, aldus Swaak. "En ook nog eens eerder dan verwacht, waardoor het risicoprofiel van de bank is verbeterd." Onder de streep restte een nettowinst van 552 miljoen euro, geholpen door sterke fee-inkomsten en de opbrengsten uit de verkoop van het hoofdkantoor. De druk op de spaarmarges bleef wel aanhouden, aldus Swaak. De winst is beduidend meer dan de 451 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 10,8 procent tegen 0,7 procent een jaar eerder. Een jaar geleden boekte ABN AMRO nog een winst van 54 miljoen euro. In het derde kwartaal van dit jaar lag de winst op 343 miljoen euro. De netto rentebaten daalden op jaarbasis met 1 procent naar 1,33 miljard euro, maar de fees stegen met 15 procent naar 446 miljoen euro. De operationele winst van de bank verdubbelde ruimschoots van 400 miljoen naar 851 miljoen euro. De operationele kosten zijn licht gestegen met 2 procent naar 1,4 miljard euro. De cost income ratio bedroeg 62,8 procent tegen 77,8 procent een jaar eerder en 75,1 procent in het derde kwartaal. De kernkapitaalratio daalde van 17,7 naar 16,3 procent. Swaak noemde de kapitaalpositie "zeer sterk". ABN wil een slotdividend van 0,61 euro per aandeel voorstellen. Daarnaast kondigde de bank aan voor 500 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Bron: ABM Financial News

