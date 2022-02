Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag lager gesloten, op het laagste niveau in bijna een week. De maartfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,2 procent tot 89,36 dollar. "Sommigen suggereren dat de hervatting van het nucleaire overleg tussen de VS en Iran de olieprijs olaag trekt, maar de realiteit is dat zelf als een akkoord komt het niet duidelijk is hoe snel dit naar meer aanbod zou vertalen", zei Michael Hewson van CMC Markets. Hij denkt zelf dat de lagere olieprijs meer te maken heeft met een bescheiden afname van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de kans op productieverstoringen door wapengekletter lager wordt ongeschat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.