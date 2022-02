Winst voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street stond dinsdag hoger, nadat maandag een volatiele dag in het rood eindigde.

De Dow Jones-index steeg 0,8 procent. De S&P500 steeg 0,5 procent tot 4.505 punten en de Nasdaq klom 0,75 procent tot 14.123 punten.

De ochtendhandel was wisselvallig, na geruststellende bedrijfsresultaten en in afwachting van gegevens over de inflatie later deze week.

Ook hielden beleggers een oog gericht op de obligatierentes. De tienjarige Treasury' nadert inmiddels de 2 procent.

Maandag sloten de S&P500-index en de Nasdaq-index beide lager.



"De bedrijfswinsten die doorkomen zijn solide", zei Victoria Fernandez van Crossmark. Ze denkt dat de Fed dit jaar de rente met drie of vier keer zal verhogen. De markt prijst inmiddels meer in en de meer agressieve schattingen voorzien wel zeven renteverhogingen dit jaar. Volgens Fernandez komen we daar niet in de buurt.

"Over het algemeen raken de markten en beleggers ook gewend aan het idee van hogere rentetarieven bij de centrale banken", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Bovendien zet het risico van een langere en meer aanhoudende inflatie beleggers ertoe aan hun portefeuilles te herijken, meent de analist.

De markt is volgens Hewson vooral gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer over januari, dat donderdagmiddag wordt gepubliceerd.

Het Amerikaanse handelstekort ging van 79,3 miljard dollar in november naar 80,7 miljard dollar in december, een stijging van 1,8 procent. Economen hadden een sterkere stijging voorzien. De grootste handelstekorten heeft de VS met China, een tekort van 34,1 miljard dollar, en met de EU, van 16,3 miljard dollar.

Het vertrouwen onder kleine ondernemers in de VS is iets gedaald, zo bleek dinsdagmiddag.

De euro/dollar handelde op 1,1419 en olie wordt circa 2,2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Softbank en Nvidia zetten een streep door de verkoop van het Britse Arm Holding voor ongeveer 40 miljard dollar. Nvidia zou Arm kopen, maar vanwege toezichthouders die dwars liggen, wordt daar nu van afgezien. Een voorschot dat Nvidia al betaalde van 1,25 miljard dollar hoeft Softbank niet terug te betalen. Het aandeel bewoon weinig na een zwakke start.

Pfizer heeft in het afgelopen kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en rekent ook voor 2022 op stevige groei. Het aandeel stond 4 procent lager.

Ook DuPont deed het beter dan verwacht, en steeg 5,6 procent.

Harley-Davidson verraste met een sterke aangepaste winst van 0,15 dollar, tegenover een verlies van 0,46 dollar vorig jaar. Beleggers ging uit van een verlies van 0,34 dollat. De omzet van 1 miljard dollar was ook veel hoger dan de 669 miljoen die analisten verwachtten. Het aandeel steeg 15 procent.

Peter Thiel, een bekende techinvesteerder en oprichter van PayPal, wil niet herbenoemd worden als bestuurslid van Meta. Dit meldde het voormalige Facebook maandagavond nabeurs. Het aandeel Metav verloor dinsdag 3,5 procent.

Het aandeel Peloton won 24 procent. The Wall Street Journal meldde dat mede-oprichter John Foley opstapt als CEO en dat het bedrijf 2.800 banen wil schrappen, circa 20 procent van het personeelsbestand. Inmiddels heeft Peloton de berichtgeving bevestigd en ook kwartaalcijfers gepresenteerd. Afgelopen kwartaal leed Peloton een verlies van 439 miljoen dollar, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst werd behaald van bijna 64 miljoen dollar.

