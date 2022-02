AEX sluit vlak ondanks koerswinst ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag onveranderd gesloten. De koerswinsten van ING en Unibail werden teniet gedaan door dalingen van de techaandelen en Shell. De AEX steeg fractioneel naar 755,79 punten. "Ondanks een positieve opening zijn de Europese aandelenmarkten in de loop van de dag toch onder druk komen staan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Analist Corne van Zeijl van Actiam wees op de rentes. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op bijna 2 procent en de Duitse rente staat op het hoogste niveau in drie jaar. "Kortom, het draait allemaal om de rente", aldus Van Zeijl. Het viel Hewson van CMC op dat energie-aandelen het lastig hadden door een daling van de olieprijs. Die daling zette maandagavond al in, nadat de olieprijs wekenlang steeg. Analisten menen dat de prijzen dalen, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een nucleaire deal vorderen. Als de twee landen tot een akkoord komen, zullen Amerikaanse sancties worden ingetrokken, waardoor Iran weer de mondiale oliemarkt op kan en de aanbodkrapte afneemt. In aanloop naar een positieve uitkomst heeft de Amerikaanse president Joe Biden al een aantal vrijstellingen gegeven aan Iran. Macro-economisch was het een rustige dag. Het Amerikaanse handelstekort bleek in december gestegen, maar minder hard dan economen hadden gedacht. In heel 2021 liep het tekort van de Verenigde Staten met China op met 45 miljard dollar naar 355,3 miljard dollar en met de EU met 35,4 miljard dollar naar 219,6 miljard dollar. De euro/dollar handelde op 1,1414 euro en olie werd bijna 3 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging ING aan de leiding met een koerswinst van 3,6 procent. Berenberg kwam met een koersdoelverhoging voor de bank. Verder profiteerde ING, net als financials elders in Europa, van de stijgende rente. Unibail-Rodamco volgde met een stijging van 3,1 procent en ArcelorMittal won 3,0 procent. De 'chippers' ASMI, Besi en ASML verloren circa een procent. Shell daalde 2,8 procent en Adyen werd 1,2 procent goedkoper. In de AMX won Air France-KLM 4,7 procent en steeg AMG 1,6 procent. OCI en Flow Traders werden 4,3 en 3,1 procent goedkoper. Bij de kleinere aandelen ging Kendrion 2,4 procent in het groen en won B&S 1,9 procent. Vivoryon en CTP daalden 2,1 en 3,3 procent. Het lokaal genoteerde Ebusco won na een Franse order 3,0 procent, maar Onward Medical steeg op positieve studieresultaten zelfs 16 procent. Wall Street Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een half procent in het groen. Bron: ABM Financial News

