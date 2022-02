Winst lonkt weer voor cruisemaatschappij Norwegian Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line heeft de verwachting bevestigd dat het bedrijf weer winstgevend zal zijn in de tweede helft van dit jaar. In elk geval wordt een positieve aangepaste nettowinst voorzien. Door de impact van de omikron-variant van het coronavirus op de activiteiten in het eerste kwartaal, denkt Norwegian nu pas in het tweede kwartaal weer een positieve operationele kasstroom te genereren. Het bedrijf zei verder dat de boekingsvolumes aan het begin van het vierde kwartaal hoger waren dan een kwartaal eerder, maar aan het einde van het kwartaal werden geraakt door de omikron-variant. In de afgelopen weken is de trend weer beter, meldde de cruise-operator. Voor de eerste helft van 2022 zijn de cumulatieve boekingen onder de niveaus van voor de pandemie, maar in de tweede helft van het jaar zijn ze vergelijkbaar met 2019. En de prijzen liggen hoger dan de recordniveaus in 2019. In november zei het bedrijf nog te verwachten in de tweede helft van het jaar winstgevend te zijn met een positieve kasstroom in het eerste kwartaal. Overigens zijn de verwachtingen wel gebaseerd op het volledig kunnen hervatten van de gebruikelijke reizen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.