Warner Music verdubbelt winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Warner Music Group heeft meer winst geboekt in het eerste kwartaal, dankzij een stijgende omzet uit het uitgeven van muziek, meer omzet uit opgenomen muziek en meer omzet uit de digitale activiteiten dankzij de toename van streaming. "We waren nooit sterker en tegelijk hadden we nooit zo veel kansen voor ons", zei CEO Steve Cooper. De bereidheid om te experimenteren is wat Warner Music onderscheidt van rivalen, volgens de topman. Het muziek- en entertainmentbedrijf boekte een nettowinst van 188 miljoen dollar voor het kwartaal dat liep tot en met 31 december, een verdubbeling ten opzichte van de 99 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel ging van 0,18 naar 0,36 dollar. De omzet steeg van 1,34 miljard naar 1,61 miljard dollar. Analisten verwachtten een winst per aandeel van 0,29 dollar en een omzet van 1,49 miljard dollar. De digitale omzet, goed voor 62 procent van de inkomsten, steeg met 21 procent, tot 1 miljard dollar. De inkomsten uit muziekpublicatie stegen met 31 procent tot 229 miljoen dollar. De inkomsten uit opgenomen muziek stegen met 19 procent tot 1,39 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.