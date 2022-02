Cathie Wood verkoopt weer aandelen Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ARK van Cathie Wood heeft maandag opnieuw een flink belang in Twitter verkocht, in aanloop naar de kwartaalcijfers van het social mediabedrijf later deze week. ARK meldde de verkoop aan zijn eigen beleggers. Volgens de melding gaat het om 289.000 aandelen Twitter. Sinds eind december verkocht het Amerikaanse investeringsbedrijf bijna elk week aandelen Twitter, zo blijkt uit data van Bloomberg. Op 3 februari verkocht ARK 2 miljoen aandelen Twitter en op 2 februari werden meer dan 700.000 stukken van de hand gedaan. Overigens bleek maandag ook dat ARK 23.992 aandelen Tesla en bijna 730.000 aandelen Roblox heeft bijgekocht. Twitter opent donderdag de boeken. Bron: ABM Financial News

