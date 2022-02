Rode cijfers voor Peloton Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Peloton heeft in het tweede kwartaal een stevig verlies geleden, ondanks dat de omzet steeg. Dit maakte de Amerikaanse leverancier van fitnessapparatuur dinsdagmiddag bekend. In het tweede kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 6 procent naar ruim 1,1 miljard dollar. Afgelopen kwartaal leed Peloton een verlies van 439 miljoen dollar, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst werd behaald van bijna 64 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA daalde van 117 miljoen dollar positief naar 267 miljoen dollar negatief. Hierdoor verslechterde de marge van 11,0 procent positief naar 23,5 procent negatief. Outlook In het lopende derde kwartaal zal de omzet volgens Peloton uitkomen tussen 950 miljoen en 1 miljard dollar. De aangepaste EBITDA wordt ingeschat op 125 tot 140 miljoen dollar negatief. Voor het hele boekjaar 2022 rekent Peloton op een omzet van 3,7 tot 3,8 miljard dollar, met een brutomarge van circa 28 procent. De aangepaste EBITDA wordt dit jaar ingeschat op een verlies van 625 tot 675 miljoen dollar. Vertrek Peloton bevestigde dinsdag dat CEO John Foley wordt vervangen door Barry McCarthy, de oud-CFO van Spotify. Mede-oprichter Foley wordt voorzitter van de board van Peloton. Verder zal Peloton, zoals The Wall Street Journal al meldde, kosten gaan besparen en het mes in het personeelsbestand zetten. Vermoedelijk gaat dit 2.800 banen kosten. Peloton denkt dat de maatregelen jaarlijks ten minste 800 miljoen dollar aan besparingen zullen opleveren. Bron: ABM Financial News

