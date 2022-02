Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger tegen de achtergrond van een iets rustiger renteklimaat in Europa, nadat de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde maandag voor het Europees Parlement de vrees voor de haast waarmee het beleidsorgaan het toekomstige rentebeleid volgens de markt vorm zou willen geven, er uit masseerde. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 464,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 15.305,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.041,00 punten. De Britse FTSE noteerde 0een stijging van 0,2 procent naar 7.589,05 punten. "Over het algemeen raken de markten en beleggers ook gewend aan het idee van hogere rentetarieven bij de centrale banken", aldus analist Michael Hewson van CMC Markets. Bovendien zet het risico van een langere en meer aanhoudende inflatie beleggers ertoe aan hun portefeuilles te herijken, meent de analist. De markt is volgens Hewson vooral gericht op het Amerikaanse inflatiecijfer over januari, dat donderdagmiddag wordt gepubliceerd. Van Amerikaanse zijde komen vandaag twee macro-economische cijfers en dat zijn het ondernemersvertrouwen van het kleinbedrijf over januari en de handelsbalans over december. Olie noteerde dinsdag lager. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 1,9 procent in het rood op 89,67 dollar, terwijl voor een april-future Brent 90,74 dollar werd betaald, een daling van 2,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1429. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1403 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1439 op de borden.



Bedrijfsnieuws BNP Paribas heeft in het vierde kwartaal van 2021 de inkomsten en de winst zien stijgen. Het aandeel noteerde een koersdaling van 1,3 procent. TUI Group zag de omzet in het afgelopen kwartaal met een factor vijf stijgen, maar lijdt nog wel altijd verlies. De koers van het aandeel TUI noteerde 2,5 procent . AMS Osram heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten flink onder druk zien staan en voorziet dat de omzet dit kwartaal verder daalt. Wel is AMS te spreken over de integratie van Osram. De koers van het fusiebedrijf noteerde 0,4 procent hoger. Outokumpu heeft in het vierde kwartaal het resultaat zien stijgen en voorziet voor het lopende kwartaal een stijg van de staalleveranties. De koers van het aandeel noteerde een verlies van 6,1 procent. Het Franse Iliad van miljardair Xavier Niel wil de Italiaanse tak van Vodafone overnemen. Dit meldde Bloomberg maandag aan het einde van de dag op basis van bronnen. De koers van het aandeel Vodafone noteerde 0,1 procent hoger. In Parijs noteerden de koersen van de hoofdaandelen overwegend in het groen onder aanvoering van de koers van het aandeel ArcelorMittal dat 3,1 procent hoger noteerde. De koers van het aandeel Dassault daalde 2,1 procent en voerde daarmee de lijst van dalers aan. In Frankfurt noteerden beduiden meer aandelenkoersen onder de slotnoteringen van maandag en hadden de plussen net geen meerderheid. Grootste daler betrof hier de koers van het aandeel Hellofresh dat 4,8 procent kwijtraakte en die van Delivery Hero dat 3,9 procent daalde. Maandag waren deze aandelen nog de koplopers in Frankfurt. Aan de winstkant noteerde het aandeel Deutsche Bank een koerswinst van 3,3 procent. Just Eat Takeaway heeft besloten om de notering op de Amerikaanse Nasdaq in te leveren om kosten te besparen en de complexiteit te verkleinen. De koers van het aandeel verloor in Amsterdam 3,2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De Dow Jones sloot maandag onveranderd op 35.091,13 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 index 0,4 procent inleverde op 4.483,87 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent naar 14.015,67 punten. Bron: ABM Financial News

