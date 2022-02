Beursblik: sterk vierde kwartaal Flow Traders verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. Dit stelden analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van de flitshandelaar, die op donderdagochtend verschijnen.

"Flow Traders hint op een sterk kwartaal", zo concludeerde analist Martin Price van Jefferies naar aanleiding van een call van de flitshandelaar met analisten halverwege januari.

Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekenen op netto handelsinkomsten van 81,1 miljoen euro. Dat was een kwartaal eerder 67,1 miljoen euro en 130,3 miljoen euro in de laatste drie maanden van 2020.

De operationele kosten worden ingeschat op 32,2 miljoen euro en de genormaliseerde EBITDA op 33,1 miljoen euro. De nettowinst komt volgens de analisten uit op 21,3 miljoen euro. Dat was 8,7 miljoen euro in het derde kwartaal. In het laatste kwartaal van 2020 verdiende Flow Traders echter 66,2 miljoen euro.

Jefferies gaat op basis van de marktvolumes en bewegingen uit van een stijging van het dagelijks verhandelde volume bij Flow Traders met 20 procent, vergeleken met het voorgaande kwartaal. Voor de crypto-volumes rekent Price op een plus van 22 procent.

De gerealiseerde volatiliteit in de markt van 13,8 in de afgelopen drie maanden lag ruim boven de 11,1 in het derde kwartaal, wat een indicator is voor hogere marges.

Analist Reg Watson van ING zag de activiteiten op de ETP-markt in de laatste maanden van 2021 versnellen, vooral in de Amerika's. Ook in de regio Azië-Pacific verwacht Watson een positief momentum na een kleine correctie in oktober, terwijl de activiteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika gezond bleven. Bovendien zag de analist de volatiliteit oplopen in december ten opzichte van november, als gevolg van de zorgen om de omikronvariant van het coronavirus.

Price merkte verder op dat Flow Traders overweegt geld te lenen om de groei te versnellen in segmenten die snel groeien, zoals crypto en vastrentend. Tot nog toe handelde Flow uitsluitend met eigen geld. Hierover zal in februari wel meer nieuws volgen, voorziet Price.