Valuta: euro kalmeert

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,14 dollar in een rustige markt en waarin na het optreden van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde maandag voor het Europees Parlement de renteverwachtingen wat zijn getemperd.

"Het enthousiasme is na Lagarde even uit", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De kerninflatie in de muntunie ligt op 2,3 procent, terwijl de doelstelling op of net onder 2,0 procent luidt, en daar is het rentebeleid op gericht. De interpretatie van het commentaar van afgelopen donderdag bij het rentebesluit was een stuk steviger dan de boodschap die de ECB maandag over wilde brengen. Voorlopig lijkt de markt er dan ook rekening mee te houden dat het beleidsorgaan aan het einde van het jaar de rente met een kwartje verhoogd en tot die tijd de opkoopprogramma's verlaagt", aldus Van der Meer.

De handelaar verwacht voor vandaag en morgen weinig bewegingen vanuit de macro-economische agenda en pas donderdag met de publicatie van de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen en de inflatie mogelijk meer dynamiek.

Van Amerikaanse zijde komen vandaag twee macro-economische cijfers en dat zijn het ondernemersvertrouwen van het kleinbedrijf over januari en de handelsbalans over december.

Politiek gezien is de ontmoeting tussen de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron en diens Poolse ambtsgenoot Andrzej Duda interessant, daar Macron net een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin over Oekraïne achter de rug heeft, Polen en Oekraïne goede banen met elkaar onderhouden en Duitsland richting Moskou over diens vermeende dreiging ten aanzien van Oekraïne tot nu toe geen al te ferme toon heeft aangeslagen.

De euro noteerde dinsdag 0,3 procent lager op 1,1411 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8425 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3544 dollar.