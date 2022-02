Tech lager op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef dinsdagochtend dicht bij huis, waarbij vooral techaandelen inleverden. Kort na elf uur daalde de AEX met 0,1 procent tot 755,10 punten. "De Europese beurzen zijn terughoudend van start gegaan vandaag, nadat Wall Street maandag alle winsten opgaf", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx nemen beleggers vanochtend een afwachtende houding aan in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers, die op donderdag worden gepubliceerd. "Analisten verwachten dat de inflatie in januari is opgelopen tot 7,2 procent, wat de hoogste inflatie sinds 1982 zou betekenen", aldus Blekemolen. Bank of America verwacht vanwege de hoge inflatie en de sterke arbeidsmarkt dat de Fed zelfs 7 renteverhogingen kan doorvoeren dit jaar. "Circa 27 procent van de markt verwacht in maart direct een [rente]verhoging met 0,50 procent," aldus Blekemolen. "Beleggers beginnen aan het idee te wennen dat centrale banken de rentes gaan verhogen", meent Hewson. "Het risico op langdurig hoge inflatie zorgt ervoor dat beleggers hun portefeuille herschikken." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1407. De olieprijzen daalden met 0,8 procent. Beleggers krijgen vanmiddag nog inzicht in de Amerikaanse handelsbalans over december. De aandacht zal echter vooral uitgaan naar bedrijfscijfers van onder meer DuPont, Pfizer en Harley-Davidson. Nabeurs komt ook Lyft met cijfers. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg ING met 2,9 procent na een koersdoelverhoging van Berenberg. ArcelorMittal steeg met 3,5 procent. Techfondsen stonden juist onder druk met verliezen van 0,9 tot 3,0 procent voor ASML, Adyen, ASMI en Prosus. Just Eat Takeaway.com leverde 3,5 procent in na de bekendmaking dat het de notering op techbeurs Nasdaq heeft opgezegd. In de AMX won Air France-KLM 1,8 procent en AMG 2,6 procent, maar daalde Inpost 2,0 procent. Onder de kleinere aandelen won NX Filtration 1,7 procent, terwijl CTP 3,3 procent inleverde. Op lokaal niveau steeg Ebusco 3,6 procent na een nieuwe Franse order. Onward Medical schoot zelfs 24,1 procent omhoog. De STIMO-BRIDGDE studieresultaten van Onward, gepubliceerd in Nature Medicine, laten zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.