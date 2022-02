Vooruitblik ABN Amro: analisten verwachten flinke winststijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting de winst flink zien aantrekken, mede dankzij de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam. Dat blijkt uit de consensusverwachting van analisten. De analisten komen gemiddeld uit op een nettowinst van 451 miljoen euro, tegen 54 miljoen euro winst een jaar eerder. Toen had de bank nog veel last van de coronacrisis, maar ook een aantal "grote bijzondere klantdossiers" drukten toen op de resultaten. In het derde kwartaal van 2021 behaalde ABN een winst van 343 miljoen euro. ABN zag in het derde kwartaal de vraag naar kredieten herstellen. In het vierde kwartaal kwamen de rentebaten naar schatting van analisten uit op 1.301 miljoen euro en de fee-inkomsten op 411 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog respectievelijk 1.353 miljoen en 387 miljoen euro. De analisten voorzien dat de operationele kosten zijn gestegen van 1,4 miljard tot 1,44 miljard euro. De risicokosten worden door de analisten geraamd op 18 basispunten. Verkoop hoofdkantoor ABN AMRO kondigde in januari al aan een eerder getroffen voorziening gerelateerd aan een compensatieregeling voor klanten te hebben verhoogd met circa 90 miljoen naar 340 miljoen euro. De extra voorziening wordt geboekt ten laste van het resultaat van het vierde kwartaal van 2021. Aan de andere kant profiteert de bank van de verkoop van zijn hoofdkantoor in Amsterdam voor een bedrag van 765 miljoen euro, zoals in december werd aangekondigd. De transactie zal een winst voor belastingen van 338 miljoen euro opleveren in het vierde kwartaal. De kernkapitaalratio zal naar verwachting licht teruglopen op kwartaalbasis van 17,8 naar 17,0 procent, op basis van de huidige Basel III-kapitaalregels. Over heel 2021 boekte ABN AMRO volgens de analisten een winst van 1,14 miljard euro bij 5,2 miljard euro aan rentebaten en 1,6 miljard euro aan fee-inkomsten. In heel 2020 boekte de bank nog een verlies van 45 miljoen euro bij 5,9 miljard euro aan rentebaten en 1,6 miljard euro aan fee-inkomsten. ABN AMRO publiceert de kwartaalcijfers woensdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

