Vooruitblik AkzoNobel: analisten verwachten hogere omzet, maar resultaat onder druk

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in de laatste drie maanden van 2021 naar verwachting meer omzet behaald, maar het resultaat onder druk zien staan. Dit blijkt uit de bedrijfsconsensus van Vara Research van 16 geraadpleegde analisten, die AkzoNobel op zijn website heeft geplaatst In het vierde kwartaal van 2021 behaalde het verf- en chemieconcern naar verwachting een omzet van 2.382 miljoen euro tegen 2.209 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten van Deutsche Bank denken dat de winstgevendheid afgelopen kwartaal onder druk stond door de hogere prijzen voor grondstoffen in combinatie met verstoringen in de aanvoerketen en hogere transportkosten. Deze tegenwinden kunnen volgens de Duitse bank door AkzoNobel niet volledig worden opgevangen met prijsverhogingen. De EBITDA liep volgens de analistenconsensus terug van 380,0 naar 298,6 miljoen euro en het operationeel resultaat is naar verwachting afgenomen van 243,0 miljoen euro naar 189,8 miljoen euro. Ook het nettoresultaat is vermoedelijk gedaald, van 167,0 miljoen euro naar 121,2 miljoen euro. Het bedrijf publiceert woensdag voorbeurs de cijfers over het laatste kwartaal van 2021. Veel aandacht zal uitgaan naar de start van 2022. Die is volgens ING "tumultueus”. Op 17 februari staat er een beleggersdag van AkzoNobel gepland. ING verwacht dat Akzo zijn doelstelling voor de aangepast EBITDA in 2023 van 2 miljard euro zal herhalen. Dat is volgens de analist ruim boven het sectorgemiddelde. Het aandeel AkzoNobel noteerde dinsdag op een licht hoger Damrak 0,7 procent in het groen op 89,02 euro. Bron: ABM Financial News

