Vooruitblik RELX: analisten verwachten meer winst

(ABM FN-Dow Jones) RELX heeft naar verwachting in 2021 op een hogere winst per aandeel geboekt. Dit is de verwachting van analisten die deze zijn gepolst door FactSet, waar RELX over beschikt.

De analisten verwachten een winst per aandeel van 0,872 Britse pond. In 2020 verdiende RELX 0,801 pond per aandeel.

Recent verhoogde Bank of America het koersdoel voor RELX, omdat de Amerikaanse bank verwacht dat de groei van het bedrijf in 2022 zal versnellen. Daarbij lijkt de divisie Exhibitions weer aan de slag te kunnen met evenementen. In 2025 voorziet de Amerikaanse bank voor dit onderdeel weer een winstgevendheid van 460 miljoen pond. Bank of America spreekt van een "verborgen" winstaanjager.

RELX publiceert de resultaten over het afgelopen boekjaar op donderdag 10 februari voorbeurs.

Het aandeel RELX noteerde dinsdag, op een groen Damrak, 0,3 procent hoger op 27,18 euro.