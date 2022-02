AEX vlak geopend, techfondsen onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag min of meer vlak geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent lager op 754,73 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ING met 1,0 procent na een koersdoelverhoging van Berenberg. Shell steeg met 0,6 procent. Techfondsen stonden juist onder druk met verliezen van 0,8 tot 2,5 procent voor ASML, Adyen, ASMI en Prosus. Just Eat Takeaway.com leverde 1,8 procent in na de bekendmaking dat het de notering op techbeurs Nasdaq opzegt. In de AMX won Air France-KLM 1,2 procent, maar daalde Galapagos 2,1 procent. Onder de kleinere aandelen won ForFarmers 1,5 procent, terwijl CTP 6,0 procent inleverde. Op lokaal niveau steeg Ebusco 3,8 procent na een nieuwe Franse order. Onward Medical schoot zelfs 24,4 procent omhoog. De STIMO-BRIDGDE studieresultaten van Onward, gepubliceerd in Nature Medicine, laten zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Bron: ABM Financial News

