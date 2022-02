Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 14,00 naar 14,50 euro bij handhaving van het koopadvies. ING blijft voor analist Andrew Lowe één van de favoriete banken in de eurozone. De analist is vooral te spreken over de beloning voor aandeelhouders. Berenberg denkt dat ING circa 40 procent van zijn marktkapitalisatie aan aandeelhouders kan uitkeren tegen 2024. Bovendien ziet Lowe een structurele groei van de fee-inkomsten, terwijl de tegenwind voor wat betreft de nettorentebaten afneemt. Ook wees Lowe op de verwachting dat de kosten in 2022 vlak blijven, waardoor een samengestelde operationele winstgroei van 5 procent per jaar voor belastingen mogelijk is tot 2024. Berenberg verhoogde de raming voor de winst per aandeel ING, waarmee Lowe rekening houdt met een groter inkoopprogramma van eigen aandelen. Als gevolg kwam Berenberg tot het hogere koersdoel. Bron: ABM Financial News

