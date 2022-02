Meer winst voor Outokumpu Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Outokumpu heeft in het vierde kwartaal het resultaat zien stijgen. Dit meldde de Finse fabrikant van roestvast staal dinsdagochtend. De concurrent van Aperam meldde daarin een omzet die op jaarbasis steeg van 1.350 miljoen naar 2.215 miljoen euro bij een aangepaste EBITDA van 326 miljoen euro tegen 78 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020. De staalleveringen stegen van 523.000 ton naar 586.000 ton. De operationele kasstroom liep op van 112 miljoen euro naar 384 miljoen euro, terwijl de nettoschuld afnam naar 408 miljoen euro, waar deze op 30 september vorig jaar op 749 miljoen euro stond. Outlook Outokumpu verwacht dat de staalleveringen in het lopende eerste kwartaal hoger uitvallen dan in het vierde kwartaal van 2021 De hogere staalprijzen heeft het bedrijf al in de orders verwerkt. Die compenseren volgens Outokumpu ruimschoots voor onder meer de hogere energieprijzen. De aangepaste EBITDA zal in het eerste kwartaal minimaal gelijk zijn aan die in het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

