HAL verkoopt appartementencomplex in Seattle

(ABM FN-Dow Jones) Een joint venture van HAL heeft een appartementencomplex bestaande uit 279 appartementen verkocht. Dit maakte de investeerder dinsdagochtend bekend. De verkoop resulteerde in een opbrengst voor HAL van 75 miljoen euro en een boekwinst voor belastingen van 50 miljoen euro. Het gebouw is gelegen in Bellevue, een voorstad van Seattle. De bouw van het project startte in oktober 2016 en werd volledig afgerond in februari 2019. HAL heeft een belang van 85,5 procent in de joint venture. Bron: ABM Financial News

