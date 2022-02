Just Eat Takeaway levert notering op Nasdaq in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft besloten om de notering op de Amerikaanse Nasdaq in te leveren om kosten te besparen en de complexiteit te verkleinen. Volgens de maaltijdbezorger wordt er relatief weinig gehandeld in de zogeheten American Depositary Receipts op de Nasdaq. De notering wordt aan het einde van het eerste kwartaal ingeleverd. Wel verwacht Just Eat Takeaway dat 'over-the-counter' handel in de ADR's een mogelijkheid blijft dankzij een gesponsord programma. Just Eat Takeaway blijft verder genoteerd aan Euronext Amsterdam en de London Stock Exchange. De maaltijdbezorger kondigde aan te blijven bekijken wat de beste wijze is om genoteerd te zijn in de toekomst. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.