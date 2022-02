Vlakke opening Damrak voorzien Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Op maandag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,1 procent hoger op 755,69 punten. De AEX zal vanochtend bij opening moeite hebben om richting te vinden, nadat Wall Street op maandag lager sloot na een volatiele handelssessie, waarbij de verliezen bij enkele indexzwaargewichten en techaandelen opvielen. Er zijn zorgen onder beleggers dat de Amerikaanse, Europese en andere centrale banken de extreem lage rentes zullen verhogen en andere steunmaatregelen gaan afbouwen om de hoge inflatie tegen te gaan. Dit zijn juist de factoren geweest die de aandelenmarkten in de afgelopen jaren hebben gesteund. Op maandag probeerde ECB-president Christine Lagarde nog wat van de zorgen weg te nemen door te zeggen dat enige veranderingen in het beleid "zeer geleidelijk" zullen worden doorgevoerd. Beleggers verwachten in toenemende mate dat de Europese Centrale Bank een aanscherping van het monetair beleid zal doorvoeren bij de volgende vergadering in maart, nadat de bank recent zei dat de inflatierisico's toenemen. "Het vooruitzicht op een krapper monetair beleid zorgen voor een stap terug op de aandelenmarkten", zo ziet analist Tan Boon Heng van Mizuho Bank. De markt wacht deze week vooral op inflatiecijfers uit de VS, die op donderdag verschijnen. Deze cijfers zijn bepalend voor het monetaire beleid van de Fed. Beleggers balanceren volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen tussen voorzichtigheid vanwege aankomende renteverhogingen en optimisme door positieve vooruitzichten voor de economie, wegebbende coronamaatregelen en goede bedrijfswinsten. Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is tevreden over het cijferseizoen tot op heden. De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk." De olieprijzen zijn maandag wat gedaald, nadat zij vorige week de hoogste niveaus in zeven jaar tijd aantikten dankzij weken van prijsstijgingen op rij. Op een settlement van 91,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent goedkoper. Analisten menen dat de prijzen daalden, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een nucleaire deal vorderen. Als de twee landen tot een akkoord komen, zullen Amerikaanse sancties worden ingetrokken, waardoor Iran weer de wereldoliemarkt op kan en de aanbodkrapte afneemt. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen licht hoger. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1418. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1422. Bedrijfsnieuws Ebusco heeft van het Franse Metropole Rouen Normandie een order voor de levering van 80 bussen gekregen. Van deze 80 worden er 4 zogeheten 2.2 bussen aan het einde van dit jaar geleverd, de overige 76 3.0 bussen volgen tussen 2023 en 2026, mits deze aankoopoptie door het Franse bedrijf wordt gelicht. De STIMO-BRIDGDE studieresultaten van Onward, gepubliceerd in Nature Medicine, laten zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Berenberg heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 14,00 naar 14,50 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Slotstanden Wall Street De Dow Jones sloot maandag onveranderd op 35.091,13 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 index 0,4 procent inleverde op 4.483,87 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent naar 14.015,67 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.