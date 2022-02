BNP ziet resultaten verbeteren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BNP Paribas heeft in het vierde kwartaal van 2021 de inkomsten en de winst zien stijgen. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van de Franse bank. De bank boekte in het vierde kwartaal van 2021 een nettowinst van 2,3 miljard euro, tegen 1,6 miljard euro een jaar eerder. De inkomsten stegen van 10,8 miljard naar 11,2 miljard euro. Analisten hadden volgens FactSet voor de laatste drie maanden van 2021 een nettowinst voorspeld van 2,0 miljard euro met 11,4 miljard euro aan inkomsten. De CET1-ratio bedroeg 12,9 procent. Outlook BNP mikt op een jaarlijkse groei van de nettowinst met 7 procent tussen 2022 en 2025. De inkomsten moeten jaarlijkse met meer dan 3,5 procent groeien. Daarnaast verwacht de bank tussen 2022 tot 2025 een pay-out ratio voor het dividend van 60 procent, waarvan minimaal 50 procent in contanten wordt betaald. Over 2021 stelt BNP een dividend voor van 3,67 euro per aandeel, wat neerkomt op een pay-out ratio van 50 procent. Met het in december afgeronde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 900 miljoen euro erbij, stijgt dit percentage naar 60 procent. Bron: ABM Financial News

