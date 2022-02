Nvidia en Softbank zien af van verkoop Arm Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Softbank en Nvidia zetten een streep door de verkoop van het Britse Arm Holding voor ongeveer 40 miljard dollar. Dit maakte Softbank dinsdagochtend bekend. Nvidia zou Arm kopen van Softbank, maar daar zien beide partijen nu van af vanwege toezichthouders die in de weg liggen. Softbank zal nu voorbereidingen treffen om Arm naar de beurs te brengen. Dit moet voor het einde van het boekjaar 2023 gebeuren. Een voorschot dat Nvidia al heeft betaald van 1,25 miljard dollar hoeft Softbank niet terug te betalen en zal dan ook worden geboekt als winst in het vierde kwartaal van het boekjaar dat eindigt op 31 maart. De Britse toezichthouder CMA en de Europese Commissie waren al bezig met een diepgaand onderzoek naar de overname van Arm door Nvidia, nadat concurrenten hun zorgen uitten over de deal. Brussel maakte zich zorgen dat Nvidia niet voldoende concessies doet bij de overname van Arm om de eventuele schade voor concurrenten te beperken. "Hoewel Arm en Nvidia niet rechtstreeks met elkaar concurreren, zijn de patenten van Arm een belangrijke onderdeel in producten die concurreren met Nvidia. Uit onze analyse blijkt dat de overname van Arm door Nvidia kan leiden tot beperkte of verslechterde toegang tot de patenten van Arm", zei eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager in oktober vorig jaar. Ook de U.S. Federal Trade Commission meent dat de deal concurrentieverstorend is. Bron: ABM Financial News

