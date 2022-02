Resultaten ASM Osram onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMS Osram heeft in het afgelopen kwartaal de resultaten flink onder druk zien staan. Dit maakte het fusiebedrijf dinsdag voorbeurs bekend. Het verlichtingsbedrijf merkte zelf op dat het vierde kwartaal "erg solide" was, waarbij het de eigen doelstellingen wist te halen. De integratie van Osram loopt volgens het bedrijf goed. AMS sprak verder van een positieve start van het nieuwe boekjaar, vooral dankzij sterke resultaten in het automotive-segment. Wel zullen verstoringen in de aanvoerketen de prestaties dit jaar onder druk blijven zetten, waarschuwde AMS. Voor het lopende eerste kwartaal mikt AMS op een omzet van 1,19 tot 1,29 miljard euro. De aangepaste EBIT-marge zal tussen de 8 en 11 procent liggen, voorziet het bedrijf. Resultaten In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 13 procent naar 1,41 miljard euro. De brutomarge daalde van 34,6 naar 33,5 procent en de aangepaste operationele marge daalde van 16,7 naar 9,6 procent. Onder de streep restte voor AMS een aangepaste nettowinst van 136 miljoen euro. Een jaar eerder was dit echter nog 173 miljoen euro. De schuld van AMS liep op jaarbasis met 5 procent op tot net geen 2,1 miljard euro. Op kwartaalbasis daalde de schuld echter met 3 procent. Bron: ABM Financial News

