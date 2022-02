TUI vervijfvoudigt kwartaalomzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TUI Group heeft de omzet in het afgelopen kwartaal met een factor vijf zien stijgen, maar lijdt nog wel altijd verlies. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de reisorganisatie. In het afgelopen kwartaal, het eerste van het lopende gebroken boekjaar, steeg de omzet van TUI op jaarbasis van 468 miljoen naar 2,37 miljard euro. Het aantal vakantiegangers kwam uit op 2,3 miljoen, ruim vier keer zoveel als een jaar eerder toen het aantal niet verder kwam dan 500.000 passagiers. De prijzen liggen gemiddeld 15 procent boven het niveau van de winter 2018/19. Onderliggend staat het bedrijfsresultaat (EBIT) nog wel op verlies. In het eerste kwartaal noteerde TUI een verlies van 274 miljoen euro. Een jaar eerder was dit echter nog 676 miljoen euro negatief. De beschikbare cashmiddelen bedroegen volgens het bedrijf uit Hannover 3,3 miljard euro. TUI meldde verder een boekingsniveau voor aankomende zomer dat hoger ligt dan het peil van voor de corona-uitbraak. Outlook Het bedrijf verwacht sterke zomer 2022 te gaan beleven dankzij een sterke vraag naar reizen in alle segmenten. Bron: ABM Financial News

