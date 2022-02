Onward publiceert positieve studieresultaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De STIMO-BRIDGDE studieresultaten van Onward, gepubliceerd in Nature Medicine, laten zien dat mensen met een ernstige dwarslaesie weer kunnen staan en lopen. Dit liet het Zwitsers-Nederlandse medische techbedrijf met een notering in Brussel en Amsterdam dinsdagochtend weten. Drie deelnemers met een volledige sensorimotorische dwarslaesie kregen een nieuwe elektrode ingeplant. Vóór de implantatie konden deze proefpersonen hun beenspieren niet samentrekken en geen enkele stap zetten. Op de eerste dag na implantatie konden alle deelnemers zelfstandig stappen zetten op een loopband met ondersteuning van hun lichaamsgewicht. Na vijf maanden revalidatie waren de deelnemers in staat hun benen te gebruiken om te staan, te lopen, te zwemmen en/of te fietsen. Ze kregen ook weer controle over hun rompspieren. Dankzij dit herstel van been- en rompmotoriek kunnen de deelnemers zich ook staande houden in sociaal verband, aldus Onward. "We werken er hard aan om deze therapieën zo snel mogelijk naar de SCI-gemeenschap te brengen en onze eerste introductie, voor herstel van hand- en armfunctie, wordt begin 2023 verwacht", liet CEO Dave Marver van Onward weten. Bron: ABM Financial News

