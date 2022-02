Europese beurzen openen naar verwachting licht lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een licht lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX, een min van 11 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag nog hoger gesloten. Het was gisteren een rustige dag met nauwelijks bedrijfs- of macrocijfers.

In de ochtend werd bekend dat de productie van de Duitse industrie in december licht is gedaald. Economen hadden juist gerekend op een stijging.

Bedrijfsnieuws

In België kwam Lotus Bakeries met cijfers. Het koekjesbedrijf zag in 2021 de omzet met liefst 13 procent stijgen, terwijl er ook een dividendverhoging van 13 procent werd aangekondigd. CEO Jan Boone waarschuwde echter dat 2022 een uitdagend jaar zal zijn. De topman zegt een "correcte prijsverhoging" te willen doorvoeren, wat nodig is om de margedoelstellingen te kunnen halen. Het aandeel daalde 4,2 procent.

KBC heeft zijn Ierse portefeuille aan hypothecaire kredieten van 1,1 miljard euro definitief verkocht. Het aandeel steeg 0,9 procent.

ING verhoogde, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor ArcelorMittal van 35,00 naar 39,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens de bank heeft de staalreus in het vierde kwartaal een EBITDA van 5 miljard dollar behaald, en dat is exact in lijn met de analistenconsensus. Het aandeel won 4,1 procent.

In Parijs ging Wordline na ArcelorMittal aan de leiding met een koerswinst van 3,2 procent. Publicis was de grootste daler met een koersverlies van 2,4 procent.

In de DAX deden Hellofresh en Delivery Hero het goed met koersstijgingen van 5,8 en 4,3 procent. Airbus won 2,3 procent. Beiersdorf daalde een procent.

UBS blijft geloven in maaltijdbezorgers en ziet een aanstaande winstgevendheid. Daarbij hebben Delivery Hero en de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway de balans voldoende op orde door tijdige herfinancieringen. Just Eat won in Amsterdam 4,6 procent.

Euro STOXX 50 4.120,56 (+0,8%)

STOXX Europe 600 465,90 (+0,8%)

DAX 15.206,64 (+0,7%)

CAC 40 7.009,25 (+0,8%)

FTSE 100 7.573,47 (+0,8%)

SMI 12.193,81 (+0,4%)

AEX 755,69 (+1,1%)

BEL 20 4.039,15 (+0,7%)

FTSE MIB 26.328,93 (-1,0%)

IBEX 35 8.558,40 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een vlakke opening voor Wall Street.

Wall Street is maandag toch met verlies gesloten, na een volatiele handelssessie.

Het was maandag een rustige start van de week zonder veel macrocijfers en bedrijfsresultaten. Er waren cijfers van Hasbro en Tyson Foods en nog een cijfer over het consumentenkrediet. Dat bleek in december met 19 miljard dollar gestegen, na een plus van 39 miljard dollar in november.

Later in de week wordt het drukker. Onder meer Lyft, Uber, Disney en de frisdrankgiganten Coca Cola en Pepsi openen de boeken.

Macro-economisch is het inflatiecijfer uit de VS op donderdagmiddag het belangrijkste richtpunt. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,920 procent.

Beleggers balanceren volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen tussen voorzichtigheid vanwege aankomende renteverhogingen en optimisme door positieve vooruitzichten voor de economie, wegebbende coronamaatregelen en goede bedrijfswinsten.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is tevreden over het cijferseizoen tot op heden.

De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk."

Olie werd maandag ruim een procent goedkoper, na zeven weekwinsten op rij.

Analisten menen dat de prijzen dalen, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een nucleaire deal vorderen. Als de twee landen tot een akkoord komen, zullen Amerikaanse sancties worden ingetrokken, waardoor Iran weer de wereldoliemarkt op kan en de aanbodkrapte afneemt. In aanloop heeft de Amerikaanse president Joe Biden al een aantal vrijstellingen gegeven aan Iran.

Bedrijfsnieuws

Een opvallende stijger was Peloton, nu Amazon en Nike een overnamebod zouden overwegen. Het aandeel koerste krap 21 procent hoger.

Snowflake profiteerde van een koopadvies van Morgan Stanley met een koerswinst van 6,3 procent.

De Zweedse prijsvergelijker PriceRunner heeft Google aangeklaagd voor 2,4 miljard dollar. Volgens PriceRunner zou Google mededingingsregels hebben overtreden en zoekresultaten hebben gemanipuleerd. Moederbedrijf Alphabet daalde bijna 3 procent.

Alibaba leverde 6,1 procent in. Analisten houden er na een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond rekening mee dat grootaandeelhouder SoftBank zijn belang in de Chinese internetgigant flink zou kunnen afbouwen.

Meta bleef onder druk staan, nadat de kwartaalcijfers vorige week heel slecht werden ontvangen. Maandag ging er nog eens ruim 5 procent aan beurswaarde verloren. Nabeurs meldde Meta dat Peter Thiel dit jaar stopt als lid van de board.

Spelletjesmaker Hasbro boekte een stevige omzetgroei in het vierde kwartaal en ook voor 2022 mikt de fabrikant op meer omzet. Het dividend ging met 3 procent omhoog. Toch verloor het aandeel een procent.

Tyson Food zag de resultaten afgelopen kwartaal oplopen en dit jaar zal het vleesbedrijf vermoedelijk aan de bovenkant van de afgegeven omzetbandbreedte uitkomen. Dit werd door beleggers beloond met een koerswinst van ruim 12 procent.

S&P 500 index 4.483,87 (-0,4%)

Dow Jones index 35.091,13 (0,0%)

Nasdaq Composite 14.015,67 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 27.296,52 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.430,82 (+0,1%)

Hang Seng 24.273,74 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1418. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1422.

USD/JPY Yen 115,43

EUR/USD Euro 1,1418

EUR/JPY Yen 131,78

MACRO-AGENDA:

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 BNP Paribas - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Tui - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal (VS)