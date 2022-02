Toch verlies op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag, na een volatiele handelssessie, met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen.

De Dow Jones sloot onveranderd op 35.091,13 punten, terwijl de breder samengestelde S&P 500 index 0,4 procent inleverde op 4.483,87 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent naar 14.015,67 punten.

Het was vandaag een rustige start van de week zonder veel macrocijfers en bedrijfsresultaten. Vanmiddag waren er cijfers van Hasbro en Tyson Foods en vanavond volgde er nog een cijfer over het consumentenkrediet. Dat bleek in december met 19 miljard dollar gestegen, na een plus van 39 miljard dollar in november.

Later in de week wordt het drukker. Onder meer Lyft, Uber, Disney en de frisdrankgiganten Coca Cola en Pepsi openen de boeken.

Macro-economisch is het inflatiecijfer uit de VS op donderdagmiddag het belangrijkste richtpunt. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,920 procent.

Beleggers balanceren volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen tussen voorzichtigheid vanwege aankomende renteverhogingen en optimisme door positieve vooruitzichten voor de economie, wegebbende coronamaatregelen en goede bedrijfswinsten.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is tevreden over het cijferseizoen tot op heden.

De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk."

De euro/dollar handelde maandagavond op 1,1439 en olie werd ruim een procent goedkoper, na zeven weekwinsten op rij.

Analisten menen dat de prijzen dalen, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een nucleaire deal vorderen. Als de twee landen tot een akkoord komen, zullen Amerikaanse sancties worden ingetrokken, waardoor Iran weer de wereldoliemarkt op kan en de aanbodkrapte afneemt. In aanloop heeft de Amerikaanse president Joe Biden al een aantal vrijstellingen gegeven aan Iran.

Bedrijfsnieuws

Een opvallende stijger was Peloton, nu Amazon en Nike een overnamebod zouden overwegen. Het aandeel koerste krap 21 procent hoger.

Snowflake profiteerde van een koopadvies van Morgan Stanley met een koerswinst van 6,3 procent.

De Zweedse prijsvergelijker PriceRunner heeft Google aangeklaagd voor 2,4 miljard dollar. Volgens PriceRunner zou Google mededingingsregels hebben overtreden en zoekresultaten hebben gemanipuleerd. Moederbedrijf Alphabet daalde bijna 3 procent.

Alibaba leverde 6,1 procent in. Analisten houden er na een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond rekening mee dat grootaandeelhouder SoftBank zijn belang in de Chinese internetgigant flink zou kunnen afbouwen.

Meta bleef onder druk staan, nadat de kwartaalcijfers vorige week heel slecht werden ontvangen. Maandag ging er nog eens ruim 5 procent aan beurswaarde verloren. Nabeurs meldde Meta dat Peter Thiel dit jaar stopt als lid van de board.

Spelletjesmaker Hasbro boekte een stevige omzetgroei in het vierde kwartaal en ook voor 2022 mikt de fabrikant op meer omzet. Het dividend ging met 3 procent omhoog. Toch verloor het aandeel een procent.

Tyson Food zag de resultaten afgelopen kwartaal oplopen en dit jaar zal het vleesbedrijf vermoedelijk aan de bovenkant van de afgegeven omzetbandbreedte uitkomen. Dit werd door beleggers beloond met een koerswinst van ruim 12 procent.