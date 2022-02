Olieprijs daalt na zevenjarige piek

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag wat gedaald, nadat zij vorige week de hoogste niveaus in zeven jaar tijd aantikten dankzij weken van prijsstijgingen op rij.

Op een settlement van 91,32 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent goedkoper.

Analisten menen dat de prijzen daalden, nu de onderhandelingen tussen de VS en Iran over een nucleaire deal vorderen. Als de twee landen tot een akkoord komen, zullen Amerikaanse sancties worden ingetrokken, waardoor Iran weer de wereldoliemarkt op kan en de aanbodkrapte afneemt. In aanloop naar een positieve uitkomst heeft de Amerikaanse president Joe Biden al een aantal vrijstellingen gegeven aan Iran.

De afgelopen weken had de olieprijs juist de wind in de rug. Naast de geopolitieke spanningen in Oost-Europa zorgen ook problemen aan de aanbodkant voor hogere olieprijzen. Grote delen van de VS kampen momenteel met streng winterweer.

"Dat wakkert de zorgen aan over productieverstoringen in het grootste schaliegebied in de VS, het Permian Basin. Een jaar geleden zorgde een periode van extreem koud weer voor massale onderbrekingen voor de olieproductie daar", volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank,

Woensdag staan de wekelijkse olievoorraden op de agenda en een dag later volgt het maandrapport van oliekartel OPEC.