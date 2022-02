Groene slotstanden in Europa

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index eindigde 0,8 procent hoger op 465,90 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 15.206,64 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.009,25 punten. De Britse FTSE 100 sloot ook 0,8 procent in de plus op 7.573,47 punten.

Het was een rustige dag met nauwelijks bedrijfs- of macrocijfers.

Vanochtend werd bekend dat de productie van de Duitse industrie in december licht is gedaald. Economen hadden juist gerekend op een stijging.

De euro/dollar noteerde op 1,1420. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1459.

De olieprijzen daalden. Brent verloor een half procent en West Texas werd ruim een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

In België kwam Lotus Bakeries met cijfers. Het koekjesbedrijf zag in 2021 de omzet met liefst 13 procent stijgen, terwijl er ook een dividendverhoging van 13 procent werd aangekondigd. CEO Jan Boone waarschuwde echter dat 2022 een uitdagend jaar zal zijn. De topman zegt een "correcte prijsverhoging" te willen doorvoeren, wat nodig is om de margedoelstellingen te kunnen halen. Het aandeel daalde 4,2 procent.

KBC heeft zijn Ierse portefeuille aan hypothecaire kredieten van 1,1 miljard euro definitief verkocht. Het aandeel steeg 0,9 procent.

ING verhoogde, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor ArcelorMittal van 35,00 naar 39,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens de bank heeft de staalreus in het vierde kwartaal een EBITDA van 5 miljard dollar behaald, en dat is exact in lijn met de analistenconsensus. Het aandeel won 4,1 procent.

In Parijs ging Wordline na ArcelorMittal aan de leiding met een koerswinst van 3,2 procent. Publicis was de grootste daler met een koersverlies van 2,4 procent.

In de DAX deden Hellofresh en Delivery Hero het goed met koersstijgingen van 5,8 en 4,3 procent. Airbus won 2,3 procent. Beiersdorf daalde een procent.

UBS blijft geloven in maaltijdbezorgers en ziet een aanstaande winstgevendheid. Daarbij hebben Delivery Hero en de Amsterdamse concurrent Just Eat Takeaway de balans voldoende op orde door tijdige herfinancieringen. Just Eat won in Amsterdam 4,6 procent.

Wall Street

De Amerikaanse noteerden min of meer vlak bij het sluiten van de Europese aandelenhandel.