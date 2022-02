Mittal en Just Eat aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een nette winst van de nieuwe handelsweek begonnen.

De AEX sloot 1,1 procent hoger op 755,69 punten.

Het was een relatief rustige dag met slechts één macrocijfer. De Duitse industrie produceerde in december minder, terwijl economen juist op een plus hadden gerekend.

Beleggers balanceren volgens hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen tussen voorzichtigheid vanwege aankomende renteverhogingen en optimisme door positieve vooruitzichten voor de economie, wegebbende coronamaatregelen en goede bedrijfswinsten.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is tevreden over het cijferseizoen tot op heden.

De winstgroei bedraagt 36 procent. "Wat vooral geruststellend is, is dat de marges op peil blijven, ondanks dat de kosten stijgen […] en dat is belangrijk."

Deze week ligt de nadruk op het inflatiecijfer uit de VS, dat donderdagmiddag wordt bekendgemaakt.

“Per saldo verwachten we voor januari soortgelijke inflatiecijfers als in december. Met een kerninflatie tegen de 6 procent”, voorspelt Aben. En dat zal de Fed meer en meer noodzaken tot renteverhogingen.

Groei-aandelen staan onder druk door die stijgende rente. "Er komt een einde aan gratis geld", waarschuwt Juvyns.

Waarde-aandelen zoals energie en banken kunnen beter omgaan met een stijgende rente, maar ook binnen de techsector ziet JPMorgan ook nog altijd kansen, en dan vooral in 'climate techbedrijven'. "Honderden miljarden worden in deze richting geïnvesteerd."

"Dit is één van de opportuniteiten voor dit jaar naast waardeaandelen", aldus Juvyns.

De euro/dollar handelde op 1,440 en olie werd iets goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX was ArcelorMittal één van de koplopers met een dagwinst van 4,1 procent. ING verhoogde vanochtend het koersdoel voor de staalreus, die later deze week met kwartaalcijfers komt. Analisten zijn per saldo positief gestemd over de winstontwikkeling van Arcelor en zien veel ruimte voor de inkoop van eigen aandelen.

Daarnaast won Just Eat Takeaway 4,6 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger flink, maar herhaalde ook het koopadvies, want winstgevendheid is in zicht.

Verder wonnen Adyen en Philips meer dan 2 procent.

Het aantal dalers was beperkt. DSM verloor een dik procent en Unibail-Rodamco-Westfield 1,9 procent. Ook in de kleinere indexen stond vastgoed onder druk, vermoedelijk vanwege het zicht op hogere rentes.

In de Midkap ging Galapagos 3,0 procent hoger en won Air France KLM 2,6 procent. WDP en Eurocommercial Properties verloren 2,3 en 2,6 procent.

Bij de smallcaps ging TomTom 8,7 procent de lucht in, na de koersverliezen vorige week na de slecht ontvangen kwartaalcijfers van de navigatiespecialist. Vivoryon steeg 7,4 procent en Sligro won 6,2 procent na een koopaanbeveling van ABN AMRO.

Wereldhave verloor 1,6 procent.

Tussenstand Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van vrijdag.