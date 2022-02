'Meer omzet Unilever verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Unilever is in het vierde kwartaal van 2021 vermoedelijk gestegen, en onderliggend trok de groei ook aan. Dit blijkt uit een analistenconsensus die het bedrijf zelf publiceerde. De analisten gaan voor het afgelopen kwartaal uit van een omzet van 12,8 miljard euro tegen 12,1 miljard euro in dezelfde periode in 2020. De markt hecht echter vooral waarde aan de ontwikkeling van de onderliggende omzet van Unilever. In het vierde kwartaal steeg de onderliggende omzet volgens de analisten met 3,8 procent. De prijzen stegen met 4,5 procent, maar de volumes daalden volgens de kenners met 0,7 procent. Een jaar eerder was er sprake van een onderliggende omzetgroei van 3,5 procent en in het derde kwartaal van dit jaar boekte Unilever een onderliggende groei van 2,5 procent. Dat was in het tweede kwartaal 5,0 procent en zelfs 5,7 procent in de eerste drie maanden. Voor heel 2021 rekent de consensus op een omzet van 52,1 miljard euro, dat wil zeggen een onderliggende groei van 4,3 procent. De onderliggende operationele marge schatten de analisten in op 18,3 procent. In 2023 stijgt de omzet volgens de analisten vermoedelijk door naar 54,5 miljard euro. De onderliggende groei bedraagt dan naar schatting 4,1 procent, waaraan de prijzen 3,5 procentpunt bijdragen en de volumes 0,6 procent. Speelbal Unilever kent een roerige tijd. Activistische aandeelhouders trekken aan de bel en recent bleek Unilever een bod te hebben gedaan op de consumententak van GSK ter waarde van 50 miljard Britse pond. Unilever is bezig met een strategische herbeoordeling van de portefeuille, en in dat licht moet het overnamebod ook worden gezien. Het concern wil meer nadruk leggen op groeisectoren. Het gaat dan om de activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, gezondheid en hygiëne. In deze segmenten ziet Unilever kans om een hogere duurzame groei te realiseren. Daarbij dienen grote overnames te worden afgewisseld met meer desinvesteringen van merken die minder opleveren. Zo hoopt Unilever na iedere overname dat de zogeheten gearing weer vlot terugkeert naar het huidige niveau. Ook streeft Unilever naar een vereenvoudiging van het organisatiemodel. In plaats van een matrixstructuur kiest Unilever voor vijf divisies: Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition en Ice Cream. Dat zou beter zijn voor de groei. Ook zal dit resulteren in circa 15 procent minder banen in het senior management en 5 procent minder bij het junior management. In totaal gaat het om het verlies van 1.500 banen wereldwijd. Unilever opent donderdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag 1,5 procent hoger op 45,79 euro. Bron: ABM Financial News

