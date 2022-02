Koers Peloton demarreert Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Peloton lijkt tientallen procenten hoger te gaan openen, na geruchten dat Amazon en Nike een overnamebod zouden overwegen.. Die overnamefantasie kwam nadat het aandeel zwaar onder druk stond, omdat het bedrijf moest melden dat er minder vraag was naar de fitnessfietsen. De vraag zou zover teruggevallen zijn dat er een productiestop nodig was. Die boodschap was reden voor de activistische aandeelhouder Blackwells Capital om het vertrek van CEO John Foley te eisen. Blackwells vindt dat Peloton een ideale partij is om overgenomen te worden een groter fitness- of techbedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.