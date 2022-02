PriceRunner claimt miljarden bij Google Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Zweedse PriceRunner eist van Alphabet, het moederbedrijf van Google, miljarden, omdat het Amerikaanse bedrijf zoekresultaten zou hebben gemanipuleerd. De Zweedse prijsvergelijker claimt voorlopig 22 miljard Zweedse kroon, omgerekend circa 2,1 miljard euro. Maar omdat de praktijken nog altijd plaatsvinden, verwacht PriceRunner dat dit bedrag nog flink zal oplopen. Met de manipulatie heeft Alphabet volgens PriceRunner de concurrentieregels overtreden. PriceRunner meent dat het aanpakken van Alphabet ook een groter belang dient. Als Amerikaanse techgiganten die bijna monopolieposities hebben, mogen doen wat ze willen en de regels overtreden, "dan zullen veel Europese techbedrijven geraakt worden". Het aandeel Alphabet lijkt maandag 0,9 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.