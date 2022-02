Tyson ziet winst fors stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien aantrekken. Dit bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse vleesbedrijf. De omzet steeg van 10,5 naar 12,9 miljard dollar. Analisten rekenden op 12,2 miljard dollar. Deze stijging was slechts minimaal te danken aan hogere volumes, maar vooral aan hogere prijzen. De winst per aandeel steeg met liefst 140 procent op jaarbasis tot 3,07 dollar. Op aangepaste basis gaat het om een stijging van 48 procent tot 2,87 dollar. Dit is beter dan verwacht. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op een aangepaste winst van 1,93 dollar per aandeel. De operationele winst verdubbelde ook ruim, tot 1,5 miljard dollar met een marge van 11,3 procent. Op aangepaste basis bedroeg de marge 11,1 procent. Op 1 januari had Tyson 5,2 miljard dollar in kas. "We zijn tevreden over de resultaten in het eerste kwartaal en over de stappen die we zetten om de productiviteit te verbeteren", aldus CEO Donnie King in een toelichting op de cijfers. Outlook Voor het lopende boekjaar denkt Tyson Foods uit te komen aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 49 tot 51 miljard dollar aan omzet. De consensusverwachting volgens FactSet staat op 50,5 miljard dollar. Het aandeel Tyson lijkt maandag ruim 6 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

