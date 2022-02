Spelletjesmaker Hasbro boekt stevige omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hasbro heeft in het vierde kwartaal een dubbelcijferige omzetgroei gerealiseerd en zag de winst, ondanks een afname, toch veel hoger uitvallen dan analisten hadden verwacht. Dit bleek maandag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van onder meer Monopoly, Nerf en Magic The Gathering. CEO Rich Stoddart sprak van een sterk einde van het jaar. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 17 procent naar 2,01 miljard dollar. De omzet uit de tak Entertainment nam met liefst 54 procent toe, nu deze activiteiten weer richting het niveau van voor de corona-uitbraak gaan. De omzet van Wizards of the Coast en het onderdeel Digital Gaming steeg met 18 procent bij, terwijl de divisie met consumentenproducten een plus van 9 procent optekende. Een kwartaal eerder leed deze laatste tak nog onder de verstoringen in de aanvoerketen en daalde de omzet. De operationele winst bedroeg bijna 172 miljoen dollar en netto boekte Hasbro een winst van 82,2 miljoen euro, ofwel 0,59 dollar per aandeel. In de laatste drie maanden van 2020 verdiende Habro nog 105,2 miljoen dollar. Op aangepaste basis kwam de nettowinst op 1,21 dollar per aandeel uit, 0,06 dollar minder dan een jaar eerder. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een aangepaste winst van slechts 0,88 dollar per aandeel. Hasbro besloot om het dividend met 3 procent te verhogen naar 0,70 dollar per aandeel. CEO Stoddart voorziet in 2022 een lage enkelcijferige groei van zowel de omzet als de operationele winst. De operationele kasstroom komt vermoedelijk uit tussen de 700 en 800 miljoen dollar. En in 2023 wil Hasbro dat de operationele marge de 16 procent overstijgt en de kasstroom op ongeveer 1 miljard dollar uitkomt. Afgelopen jaar was de marge 11,9 procent. Het aandeel opent maandag naar verwachting ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.