Futures VS in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken maandag met kleine verliezen te openen. Rond lunchtijd noteren de futures op de belangrijkste drie markten in New York 0,1 tot 0,2 procent in het rood. Maandag is een rustige start van de week zonder veel macrocijfers en bedrijfsresultaten in het verschiet. Vanmiddag zijn er cijfers van Hasbro en Tyson Foods en vanavond is er nog een cijfers over het consumentenkrediet. Later in de week wordt het drukker. Onder meer Lyft, Uber, Disney en de frisdrankgiganten Coca Cola en Pepsi openen de boeken. Macro-economisch is het inflatiecijfer uit de VS op donderdagmiddag het belangrijkste richtpunt. "Beleggers moeten begrijpen dat de stijgende inflatie de belangrijkste reden is waarom de Federal Reserve havikachtig wordt en haar kwantitatieve versoepelingsmaatregelen in een sneller tempo afbouwt", aldus analist Naeem Aslam van AvaTrade. "Als de inflatiecijfers hoog uitvallen, zou de Federal Reserve mogelijk nog agressiever kunnen worden en het aantal renteverhogingen dit jaar kunnen opvoeren", voorspelt Aslam. "Bovendien ondersteunen beter dan verwachte werkgelegenheidscijfers, die vorige week werden gepubliceerd, ook het verhaal dat de Fed in de komende maanden meer havikachtig zou kunnen worden", ging de analist verder. De euro/dollar handelde op 1,1438 en olie werd goedkoper. Bedrijfsnieuws De Zweedse prijsvergelijker PriceRunner heeft Google aangeklaagd voor 2,4 miljard dollar. Volgens PriceRunner zou Google mededingingsregels hebben overtreden en zoekresultaten hebben gemanipuleerd. Moederbedrijf Alphabet lijkt 0,4 procent hoger te gaan openen. Alibaba lijkt maandag bijna 4 procent lager van start te gaan, nadat het aandeel in Hongkong 4,5 procent verloor. Analisten houden er na een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond rekening mee dat grootaandeelhouder SoftBank zijn belang in de Chinese internetgigant flink zou kunnen afbouwen. Slotstanden Wall Street Bij een slot van 4.500,53 punten, won de S&P 500 vrijdag 0,5 procent. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in de min op 35.089,74 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 14.098,01 punten. Bron: ABM Financial News

