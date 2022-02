Weinig beweging Europese beurzen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur vrijwel vlak.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde nipt in het rood op 461,58 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van net geen 0,1 procent op 15.090,20 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.936,42 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 7.532,78 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade kijken beleggers vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer op donderdag.

“Beleggers moeten begrijpen dat de stijgende inflatie de belangrijkste reden is waarom de Federal Reserve havikachtig wordt en haar kwantitatieve versoepelingsmaatregelen in een sneller tempo afbouwt”, aldus Aslam.

“Als de inflatiecijfers hoog uitvallen, zou de Federal Reserve mogelijk nog agressiever kunnen worden en het aantal renteverhogingen dit jaar kunnen opvoeren”, voorspelt Aslam. Bovendien ondersteunen beter dan verwachte werkgelegenheidscijfers, die vorige week werden gepubliceerd, ook het verhaal dat de Fed in de komende maanden meer havikachtig zou kunnen worden”, ging de analist verder.

Afgelopen week verhoogde de Bank of England al de rente en de Europese Centrale Bank lijkt wellicht dit jaar toch ook een eerste verhoging door te voeren.

"Er komt een einde aan gratis geld", concludeert beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Waarde-aandelen zoals energie en banken kunnen beter omgaan met een stijgende rente, aldus Juvyns.

Op macro-economisch vlak was het verder een rustige ochtend. Vanochtend werd enkel bekend dat de productie van de Duitse industrie in december licht is gedaald. Economen hadden gerekend op een stijging.

De euro/dollar noteerde op 1,1424. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1459. De olieprijzen daalden met 1,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Het was een rustige ochtend op het vlak van bedrijfsnieuws. Later in de week wordt het nog flink drukker.

In België kwam Lotus Bakeries wel met cijfers. Het koekjesbedrijf zag in 2021 de omzet met liefst 13 procent stijgen, terwijl er ook een dividendverhoging van 13 procent werd aangekondigd. CEO Jan Boone waarschuwde echter dat 2022 een uitdagend jaar zal zijn. De topman zegt een "correcte prijsverhoging" te willen doorvoeren, wat nodig is om de margedoelstellingen te kunnen halen. Het aandeel moest wel 2,5 procent inleveren.

KBC heeft zijn Ierse portefeuille aan hypothecaire kredieten van 1,1 miljard euro definitief verkocht. Het aandeel gaf 0,2 procent prijs.

ING verhoogde, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor ArcelorMittal van 35,00 naar 39,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens de bank heeft de staalreus in het vierde kwartaal een EBITDA van 5 miljard dollar behaald. Dat zou deze post in heel 2021 boven de 19 miljard dollar laten uitkomen. Het aandeel won 2,7 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het rood.

Bij een slot van 4.500,53 punten, won de S&P 500 vrijdag 0,5 procent. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in de min op 35.089,74 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 14.098,01 punten.