Valuta: verdere stijging dollar als Fed sneller rentes verhoogt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar kan in de komende maanden verder aantrekken als de markt blijft geloven dat de Federal Reserve de rentes met 50 basispunten zal verhogen in maart. Dit verwachten analisten. Het muntpaar euro/dollar liep vanochtend met 0,3 procent terug tot 1,1423. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade heeft dit in zekere mate te maken met de verwachting in de markt dat de Federal Reserve volgende maand de rentes met 50 basispunten kan verhogen. "Het gaat heel goed met de werkgelegenheid in de VS. Dat vergroot de kans op het nog sneller dichtdraaien van de geldkraan door de Amerikaanse centrale bank", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Vrijdag verscheen nog een Amerikaanse banenrapport over januari dat veel sterker was dan verwacht. Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 467.000. De markt had slechts een stijging met 150.000 banen voorzien. En het aantal nieuwe banen in de voorgaande twee maanden werd bovendien met ruim 700.000 opwaarts bijgesteld. "De sterke arbeidsmarktcijfers geven de Fed meer armslag om de inflatie te bestrijden via verhogingen van de beleidsrentes", aldus Wiersma. Als de markt blijft verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rentes met 50 basispunten zal verhogen in maart, dan kan de dollar verder aansterken, zo voorziet Aslam. "Dit zal ook spelen als de inflatie hoger uitkomt dan verwacht, waardoor de Fed nog terughoudender wordt en de rem dieper intrapt om te voorkomen dat de consumentenprijzen verder stijgen", aldus de analist. Een scenario van een renteverhoging met 50 basispunten is ook plausibel, omdat de banencijfers beter waren dan verwacht. "Dit geeft een signaal af dat de Amerikaanse banenmarkt prima op eigen benen kan staan, dus zonder extra steun vanuit de Fed", aldus Aslam. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat het muntpaar euro/dollar opnieuw het niveau van 1,1485 van afgelopen week test, maar kan daar nog niet doorheen breken. "Boven een niveau van 1,15 komt het hoge niveau van 1,1615 uit november weer in zicht", aldus Hewson. "Als de greenback verder wil stijgen, moet het boven de 1,1380 blijven." Verder hebben de cryptomarkten een goed weekend achter de rug, zo stellen analisten van SEBA Bank maandag. De totale cryptomarkt steeg met 3,8 procent dankzij een sterk Amerikaans banenrapport en een zwakkere dollar, aldus de analisten. Daarmee werd afgelopen week de beste week voor de cryptomarkten dit jaar. Bitcoin schoot door de weerstand op 40.000 dollar en handelt maandag op 42.627 dollar. De munt kan volgens SEBA Bank doorstijgen naar 44.000 dollar. Bron: ABM Financial News

