'Sterke groei Adyen houdt aan'

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft ook in de tweede helft van vorig jaar een sterke groei geboekt, maar in het lopende jaar zal de groei vertragen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de halfjaarcijfers op woensdag. Bij de komende update zullen beleggers volgens Saxo Bank goed kijken naar de volumegroei en de vooruitzichten die het Amsterdamse betaalbedrijf deelt. En Adyen zal volgens analist Peter Garnry moeten laten zien dat de marge ook blijft stijgen. UBS mikt voor de tweede helft van 2021 op een volumegroei van 65 procent op jaarbasis tot 288 miljard euro, waar de consensus volgens de Zwitserse zakenbank mikt op 274 miljard euro. Degroof Petercam is nog wat voorzichtiger met een voorziene volume van 266 miljard euro. Vooral de resultaten uit e-commerce zullen met een groei van 63 procent aantrekken, terwijl die uit Unified Commerce zelfs met 81 procent kunnen stijgen, denkt UBS. De consensus mikt op een zogeheten take rate van 20,2 basispunten, maar UBS is iets terughoudender met een raming van 19,9 basispunten. De omzet zal volgens UBS met 51 procent zijn gestegen tot 572 miljoen euro, terwijl de consensus mikt op 552 miljoen euro. Degroof houdt rekening met een omzet van 545 miljoen euro. De Zwitserse zakenbank mikt verder op een EBITDA van 342 miljoen euro. Dat is minder dan de consensus van 356 miljoen euro, omdat de analisten van UBS rekening houden met hogere operationele kosten. Onder de streep rest volgens Degroof een winst van 267 miljoen euro. Outlook Voor het lopende jaar verwacht UBS een groeivertraging met een voorziene volumegroei van 44 procent tot 726 miljard euro, bij een omzetgroei van 34 procent tot 1.361 miljoen euro. De consensus mikt hier op respectievelijk 696 miljard euro en 1.404 miljoen euro aan omzet. Volgens analist Michael Roeg van Degroof Petercam kan de hoge inflatie een gevaar zijn, omdat dit het bestedingspatroon van consumenten kan veranderen. Roeg wijst er verder op dat Adyen meestal niet met een concrete outlook komt voor het lopende jaar en dat het vermoedelijk de doelstellingen voor de middellange termijn zal herhalen. Adyen mikt op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 25 tot 35 procent en een EBITDA-marge op lange termijn van meer dan 65 procent, aldus Roeg. De Europese markt voor betaalspecialisten is erg divers en gefragmenteerd, aldus analisten van Deutsche Bank. 'Cash is nog altijd dominant in een aantal van de grootste economieën in Europa", maar de coronacrisis heeft deze landen wel een zet richting betaalkaarten en digitaal betalen gegeven. "Er is nog altijd voldoende groei op dit vlak te behalen." Bron: ABM Financial News

