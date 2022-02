Bescheiden winsten in Amsterdam, JET en Arcelor in trek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger, nadat een deel van de openingswinsten ingeleverd werden. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 749,50 punten. De hoofdgraadmeter opende nog 0,6 procent hoger.

Diverse analisten blijven wijzen op de zorgen in de markt om renteverhogingen. "Het gaat heel goed met de werkgelegenheid in de VS. Dat vergroot de kans op het nog sneller dichtdraaien van de geldkraan door de Amerikaanse centrale bank", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Vrijdag verscheen nog een Amerikaanse banenrapport over januari dat veel sterker was dan verwacht. Afgelopen maand was sprake van een banengroei van 467.000. De markt had slechts een stijging met 150.000 banen voorzien. En het aantal nieuwe banen in de voorgaande twee maanden werd bovendien met ruim 700.000 opwaarts bijgesteld.

"De sterke arbeidsmarktcijfers geven de Fed meer armslag om de inflatie te bestrijden via verhogingen van de beleidsrentes", aldus Wiersma.

De focus van beleggers ligt deze week dan ook nog steeds volledig op de inflatie, zo stellen analisten van SEB. "Er wordt verwacht dat de Amerikaanse inflatie in januari opnieuw hoog blijft", aldus SEB.

Op macro-economisch vlak is de agenda vrijwel leeg. Vanochtend werd enkel bekend dat de productie van de Duitse industrie in december licht is gedaald.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1429. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1459. De olieprijzen daalden met 1,4 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Just Eat Takeaway.com met 2,0 procent, ondanks een koersdoelverlaging van UBS. ArcelorMittal won 2,2 procent. De staalreus kreeg juist een koersdoelverhoging. ArcelorMittal is volgens ING aantrekkelijk gewaardeerd en er is veel ruimte voor de inkoop van eigen aandelen. De bank herhaalde dan ook het koopadvies in aanloop naar de kwartaalcijfers. AkzoNobel leverde 1,1 procent in.

In de AMX won OCI 0,1 procent. Investeerders ADQ en Alpha Dhabi Holding hebben een belang van 15 procent gekocht in OCI Methanol Group van OCI voor 375 miljoen dollar. FlowTraders steeg met 2,0 procent. Fagron daalde met 3,0 procent.

Sligro won onder de kleinere aandelen 3,4 procent na een koopadvies van ABN AMRO Oddo. Analist Robert Jan Vos ziet het herstel van Sligro duidelijk versnellen. Het operationeel resultaat lag in 2021 significant hoger dan verwacht, aldus de analist. "Wij waren vooral positief verrast door de brutomarge van 26,3 procent in 2021." ABN AMRO verhoogde het advies voor Sligro van Neutraal naar Outperform en het koersdoel ging van 24,00 naar 26,50 euro.

Op lokaal niveau stegen MotorK en TIE Kinetix tot 7,0 procent. Ajax maakte een duikeling van 2,5 procent, nadat Marc Overmars per direct vertrok als directeur voetbalzaken. De reden is "gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's".