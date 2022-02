Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor ING verhoogd van 16,30 naar 17,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Johan Ekblom besloot zijn taxaties te verhogen na de beter dan voorziene kwartaalcijfers vorige week en de stijgende rente. Zijn winsttaxaties liggen daardoor beduidend hoger dan de consensus. Ekblom benadrukte maandag dat ING veel ruimte heeft om de aandeelhouder beter te belonen, met een CET1 ratio van 15,9 procent. De doelstelling van de bank ligt op 12,5 procent. Dat komt neer op een kapitaaloverschot van meer dan 10 miljard dollar op een marktkapitalisatie van krap 50 miljard euro. UBS denkt dat ING de inkoop van eigen aandelen jaarlijks met 10 procent zal verhogen. "In de komende drie jaar zal ING 10 miljard euro aan dividend en 7 miljard euro via aandeleninkopen laten terugvloeien", denkt Ekblom. Het aandeel ING daalt maandag 0,5 procent naar 13,09 euro. Bron: ABM Financial News

