UBS verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway fors

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor de Britse notering van Just Eat Takeaway.com verlaagd van 98,00 naar 61,00 Britse pond bij handhaving van het koopadvies.

Door de mondiale verkoopgolf van techaandelen zijn maaltijdbezorgers ook flink geraakt op de beurs, zo merkte UBS op. Als gevolg pasten de analisten hun ramingen aan, waardoor er een lager koersdoel overblijft.

Desondanks blijft UBS positief over de markt voor maaltijdbezorging, omdat winstgevendheid in zicht is. UBS verwacht voor Delivery Hero een bescheiden positieve EBITDA voor maaltijdbezorging in de tweede helft van dit jaar en een positieve EBITDA voor het gehele bedrijf in 2023. Ook voor Just Eat Takeaway.com voorziet UBS een positieve EBITDA in 2023, waarbij de verliezen in het lopende jaar scherp zullen teruglopen.

Sectorgenoten als GrabFood en UBER zullen dit jaar al een positieve EBITDA kunnen boeken met het bezorgen van maaltijden, zo voorziet UBS.

Door de lagere aandelenkoersen en minder beschikbaar kapitaal zullen slechte beslissingen nog harder worden afgestraft, hetgeen zal zorgen voor meer concurrentie en mogelijk zelfs consolidatie. Zowel Delivery Hero als Just Eat Takeaway.com hebben volgens UBS voldoende vet op de botten en zullen op korte termijn geen extra financiering nodig hebben.

Verder voorziet UBS dat de huidige groei structureel is. Als gevolg blijft de bank positief over Just Eat Takeaway.com.

Het aandeel steeg maandagochtend in Amsterdam met 1,9 procent tot 40,98 euro. In Londen koerste het aandeel rond 34,63 pond.