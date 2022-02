Beursblik: ING verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag, in aanloop naar de kwartaalcijfers, het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 35,00 naar 39,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens de bank heeft de staalreus in het vierde kwartaal een EBITDA van 5 miljard dollar behaald. Dat zou deze post in heel 2021 boven de 19 miljard dollar laten uitkomen. Maar na een "uitzonderlijk" jaar wordt de vergelijkingsbasis ook lastiger, waarschuwt analist Stijn Demeester. Gunstige contracten met autofabrikanten zullen de marges echter ondersteunen, denkt hij. Die zijn goed voor circa 18 procent van de groepsvolumes. ArcelorMittal is aantrekkelijk gewaardeerd en er is veel ruimte voor de inkoop van eigen aandelen, meent Demeester, die daarom zijn koopaanbeveling herhaalt. Het aandeel ArcelorMittal noteert maandag op een groen Damrak 1,6 procent hoger op 27,60 euro. Bron: ABM Financial News

