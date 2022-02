Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Shell verhoogd van 27,50 naar 28,40 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Henry Tarr concludeerde dat Shell een erg sterk vierde kwartaal achter de rug heeft en een dividendverhoging van 4 procent bevestigde. Ook wordt er voor 8,5 miljard dollar aan eigen aandelen ingekocht. "Na een uitzonderlijk jaar qua kasstroom, oogt de outlook voor 2022 nog beter", aldus Tarr. Vooral Integrated Gas doet het volgens de analist erg goed. In 2022 zal Shell volgens Berenberg het hoogste rendement in tien jaar opleveren. Circa 9 procent van de marktkapitalisatie van de energiereus zal terugvloeien naar de aandeelhouder. "Shell is aantrekkelijk gewaardeerd", vindt Tarr. Maandag handelt het aandeel Shell onveranderd op 24,08 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.