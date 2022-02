ABN AMRO zet Sligro op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Sligro verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel ging van 24,00 naar 26,50 euro. Analist Robert Jan Vos ziet het herstel van Sligro duidelijk versnellen. Het operationeel resultaat lag in 2021 significant hoger dan verwacht, aldus de analist. "Wij waren vooral positief verrast door de brutomarge van 26,3 procent in 2021." Sligro gaf voor 2022 geen outlook af, maar Vos vond wat het bedrijf zei over de inflatie "geruststellend". De analist verhoogde zijn taxaties voor 2022 en 2023. Ook kwam hij voor het eerst met ramingen voor 2024. Het aandeel Sligro steeg maandag 5,1 procent naar 24,65 euro. Bron: ABM Financial News

