AEX hoger geopend, ASML en Just Eat Takeaway aan kop

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent hoger op 751,93 punten. Onder de hoofdfondsen steeg ASML met 1,6 procent en Just Eat Takeaway.com met 1,5 procent. Shell maakte een pas op de plaats. In de AMX won OCI 2,0 procent. Investeerders ADQ en Alpha Dhabi Holding hebben een belang van 15 procent gekocht in OCI Methanol Group van OCI voor 375 miljoen dollar. PostNL won 1,4 procent, terwijl JDE Peet's juist 0,6 procent inleverde. Sligro won onder de kleinere aandelen 3,0 procent na een koopadvies van ABN AMRO Oddo. TomTom daalde met 0,7 procent. Op lokaal niveau stegen MotorK en TIE Kinetix tot 7 procent. Ajax maakte een duikeling van 4,9 procent, nadat Marc Overmars per direct vertrok als directeur voetbalzaken. De reden is "gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's". Bron: ABM Financial News

