Licht hogere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Op vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,2 procent lager op 747,17 punten.

De Amsterdamse beurs staat net als veel andere aandelenmarkten in Europa een hogere opening te wachten, terwijl Wall Street juist vooralsnog vlak lijkt te openen vanmiddag.

Daarmee treden de Europese beurzen in de voetsporen van Wall Street, dat op vrijdag aanzienlijk hoger sloot na een beter dan voorzien banenrapport, waaruit bleek dat de Amerikaanse economie nog altijd een stabiele groei laat zien. Als gevolg wist Wall Street op weekbasis ook met winst te sluiten.

Het sterke banenrapport haalt volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank het laatste restje eventuele twijfel bij de Federal Reserve over de noodzaak van een renteverhoging van tafel.

"Opvallend is dat er geen zichtbaar effect van de omikronvariant in de cijfers naar voren treedt", zei Marey verder.

Door de sterke banen- en loongroei in januari is het vooruitzicht van een renteverhoging van 50 basispunten [door de Fed] weer terug op tafel, volgens Michael Hewson van CMC Markets.

Ondanks de winsten afgelopen week, verwachten veel analisten dan ook dat het wisselvallige beeld van de afgelopen tijd niet op korte termijn zal veranderen. De volatiliteit kan aanhouden tot het moment dat de Fed een eerste renteverhoging doorvoert, zo stelt Peter Andersen, oprichter van Andersen Capital Management.

"Het feit dat in de afgelopen weken vrijwel alles omlaag ging, is naar mijn mening een koopmoment", aldus Andersen. "Beleggers zijn zo angstig, niemand weet waar we precies zitten in de [economische] cyclus."

Deze week wordt vooral uitgekeken naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers en data over de wekelijkse steunaanvragen, die op donderdag verschijnen.

"De meeste grote techbedrijven zijn inmiddels met cijfers gekomen, dus de beleidsplannen van de Fed zullen deze week weer alle aandacht opeisen", verwacht analist Jun Rong Yeap van IG.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 92,31 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis steeg WTI ruim 6 procent in waarde. Naast de geopolitieke spanningen in Oost-Europa zorgen ook problemen aan de aanbodkant voor een hogere olieprijs. Grote delen van de VS kampen momenteel met streng winterweer. In de Aziatische handel vanochtend liepen de olieprijzen licht terug.

Op macro-economisch vlak is de agenda vrijwel leeg.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1429. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,1459.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Signify van 55,00 naar 60,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Het aandeel is volgens Berenberg relatief laag gewaardeerd, gezien de groeiperspectieven van het bedrijf en het sterke ESG-profiel.



Mogelijk komt ook ASML in beweging, nadat Citi Research herhaalde dat het aandeel op de favorietenlijst van de bank staat. Adyen daarentegen blijft een voorname verkoopkandidaat van Citi, aldus handelaar Bert van der Pol van Today’s Group.

Investeerders ADQ en Alpha Dhabi Holding kopen een belang van 15 procent in OCI Methanol Group van OCI voor 375 miljoen dollar.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in januari op maandbasis gestegen, terwijl op jaarbasis sprake was van een stabiel niveau.

Marc Overmars is per direct vertrokken als directeur voetbalzaken bij Ajax. De reden is "gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's".

Slotstanden Wall Street

Bij een slot van 4.500,53 punten, won de S&P 500 vrijdag 0,5 procent. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in de min op 35.089,74 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent in het groen op 14.098,01 punten.