Berenberg verhoogt koersdoel Signify

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Signify verhoogd van 55,00 naar 60,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De analisten van de zakenbank besloten hiertoe na een roadshow van het bedrijf langs Britse beleggers afgelopen week en na het veel betere vierde kwartaal van de verlichtingsspecialist na een teleurstellend derde kwartaal, waarbij Signify ook nog eens een beter dan verwachte outlook voor 2022 afgaf. Het aandeel is volgens Berenberg relatief laag gewaardeerd, gezien de groeiperspectieven van het bedrijf en het sterke ESG-profiel. En het lijkt volgens de analisten dat beleggers inmiddels ook beginnen te geloven in de toekomstige groei van Signify. Het aandeel Signify sloot vrijdag op 46,11 euro. Bron: ABM Financial News

