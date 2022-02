ADQ en Alpha kopen belang in OCI Methanol Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Investeerders ADQ en Alpha Dhabi Holding kopen een belang van 15 procent in OCI Methanol Group van OCI voor 375 miljoen dollar. Dit maakte OCI maandag voorbeurs bekend. Onderdeel van de afspraken is dat OCI Methanol Group een zogeheten ADGM in Abu Dhabi wordt. Bron: ABM Financial News

